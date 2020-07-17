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İstanbul’da film gibi soygun kamerada

Bayrampaşa’da maskeli ve şapkalı üç şüpheli, demir parmaklıları keserek girdikleri polisaj atölyesinin altını üstüne getirdi. İçeride bulunan 2 kasayı patlatan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, Orta Mahalle’de saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, çelik tencere ve un kazanlarının polisaj çalışmalarının yapıldığı atölyeye gelen 3 şüpheli ilk önce iş yerinin kapısını zorladı. Kapıdan giremeyen şüpheliler, demir parmaklıkları keserek atölyenin penceresinden içeriye girdi. Şüphelilerden ikisi para kasalarının olduğu ofise yönelirken diğer şüpheli ise iş yerinin kapısında etrafı gözetledi. Kasaların bulunduğu ofise giren şüpheliler çekmeceleri didik didik aradı. Kasaları zorlayarak içini açan şüpheliler iş yeri sahibinin ruhsatlı silahıyla beraber yüklü miktarda parayı çaldı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelilerin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliler yaklaşık 45 dakika süren hırsızlığın ardından içeri girdikleri pencereden dışarı çıkarak kayıplara karıştı. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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