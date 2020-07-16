Dikkat! Çocuklar internette korumasız

Son zamanlarda çok konuşulan siber suçlar İnternethaber kanalında masaya yatırıldı. Cuma Obuz'un sorularını yanıtlayan Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkci, çocukların internet ortamında korumasız olduğunu ifade etti.

Öztürkci, Wayfair olayından, siber saldırılara kadar merak edilen birçok soruyu yanıtladı.