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İNTERNETHABER TV

Dikkat! Çocuklar internette korumasız

Teknolojinin her geçen gün gelişmesiyle birlikte elimizden düşmeyen telefonlar çocuklarımız için bir tehlike. Onlara, telefondan başını kaldırmayan ebeveyn modeli çizen aileler çocuklarını internet karşısında korumasız bıraktığının farkında değil. Peki siber güvenlik uzmanı görüşüyle, çocuklarımızı internette bekleyen tuzakları öğrenmek ister misiniz?

Son zamanlarda çok konuşulan siber suçlar İnternethaber kanalında masaya yatırıldı. Cuma Obuz'un sorularını yanıtlayan Siber Güvenlik Uzmanı Halil Öztürkci, çocukların internet ortamında korumasız olduğunu ifade etti.

Öztürkci, Wayfair olayından, siber saldırılara kadar merak edilen birçok soruyu yanıtladı.

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