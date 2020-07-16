BIST 119.301
DOLAR 6,86
EURO 7,84
ALTIN 398,68
YEREL

Eskişehir'de kadınların saç saça baş başa kavgası:! Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden adlı

Eskişehir 2 Eylül caddesi üzerinde bir kadının, boşandığı kocasının yeni eşine saldırması ile çıkan saç saça baş başa kavgaya polis hemen müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavgaya neden olan eski eş Çakır G., olay sırasında, “Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı. Bir yıldır çocuğa bakmak için eve uğramıyor” diye bağırırken defalarca çocuğa, “Turan, babanın yüzüne tükür” dedi.

Cadde üzerindeki Esnaf Sarayı AVM önünde yaşanan olay şöyle gelişti.

Mustafa Ç.’nin eski eşi olan Çakır G. (41) ile annesi AVM önünde bulunurken, Mustafa Ç. ve yeni eşi Sultan Ç.’yi (30) gördü. Eski eş Çakır G., eski kocasının yeni eşi olan Sultan Ç.’ye saldırınca taraflar saç saça baş başa kavga etmeye başladı. Kavga sırasında çevredekilerin müdahalesine rağmen taraflar ayrılmadı. Vatandaşları şaşırtan kavgada, yumruklar havada uçuştu. Bu esnada İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olaya hemen müdahale ederek tarafları ayırdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen taraflar birbirlerinden şikâyetçi olurken, olayda ilk saldıran eski eş Çakır G.’ye uzaklaştırma cezası verildi.

Öte yandan kavgaya neden olan eski eş Çakır G., olay sırasında, “Bu kadın 20 yıllık eşimi elimden aldı. Bir yıldır çocuğa bakmak için eve uğramıyor” diye bağırırken defalarca çocuğa, “Turan, babanın yüzüne tükür” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Eşini darp eden HDP'li Mensur Işık'a uzaklaştırma tedbiri
Bolu'da ata cinsel saldırıda bulunurken yakalandı
Çorum'da 4 yaşında okudu 11 ayda hafız oldu şimdi LGS Türkiye birincisi
Ankara Tenis Kulübü'nde koronavirüs şoku! Vakalar gizlenmiş
Doğu Perinçek'in iddiasını Emniyet Genel Müdürlüğü yalanladı
İspanyollar duyurdu! Galatasaray Falcao'yu satacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kafasına bıçak saplandı sergilediği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Güvenlik güçlerine teslim olan örgüt mensubu Mersin'deki ailesiyle buluşturuldu
Amasya liseleri puanları 2020 taban puanı ve yüzdelik dilim puan hesaplaması
Öyle bir yere yuva yaptı ki, görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
Yılanların şaşkına çeviren dansı kamerada
2020 Samsun liseleri taban puanları nitelikli lise puanları 2020-2021
İçine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini parçaladılar
Sinop lise puanları 2020! Sinop lise taban puanları yüzdelik dilim açıklandı mı?