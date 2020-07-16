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Hakan Çalhanoğlu'ndan 2 asist 1 gol

Serie A'nın 33. haftasında Milan, sahasında geriye düştüğü maçta Parma'yı 3-1 yendi. Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle yıldızlaştı.

Serie A'nın 33. haftasında Milan, Parma'yı konuk etti. Maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Milano ekibini galibiyete taşıyan golleri 55. dakikada Franck Kessie, 59. dakikada Alessio Romagnoli ve 77. dakikada Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Milli futbolcumuz, diğer 2 golün de asistini yaparak galibiyette başrol oynadı.

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, Milan formasıyla 100. maçına çıktı.
Parma'nın tek golünü ise 44. dakikada Jasmin Kurtic attı.

Bu galibiyetle Avrupa kupaları hedefine yaklaşan Milan, 53 puana yükseldi. Parma ise 40 puanda kaldı

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