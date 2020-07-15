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YEREL

Çektikleri görüntülerle erkekleri kıskandırıyorlar

Antalya’da geniş bir kitleye yayılan ve kent gündeminin konuşulduğu sosyal medya sayfasında, sıcak olaylarda kadınların özgüveni erkekleri geçti.

86 bin takipçisiyle kentin en yaygın sosyal medyalarından biri haline gelen instagram sayfasında kadınlar, cep telefonu kamerası karşısına geçip karşılaştıkları kavga, hırsızlık, ölümlü trafik kazası, yangın gibi olaylar veya ilginç anları çekip anlatıyor.

Sayfa takipçi oranında da kadınların sayısı erkeklere yaklaşırken, özellikle sıcak olaylardaki cesaretleri ve kamera karşısında yaşadıklarını anlatan kadınlar özgüven konusunda erkeklere göre ön plana çıkıyor. Gece saatleri dahil kavga, trafik kazası, intihar, yangın gibi olay ve ilginç anları kayda almak için cep telefonu kameralarıyla kayda giren kadınlar, ‘Antalya hakkında’ dedikten sonra karşılaştıkları olayları anlatmaya başlıyor. Bazı kadınlar, olayları kamera önüne geçerek de anlatıyor. Günde binlerce hikaye ve postun paylaşıldığı sayfada kadınların olayları seslendirerek anlatmasının erkeklere oranla yüzde 20 fazla olduğu belirtilirken, kamera karşısına ise erkeklerin çok az oranda geçtiği gözleniyor.

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