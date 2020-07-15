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Fahrettin Altun'dan '15 Temmuz' paylaşımı: Görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz

Fahrettin Altun'dan '15 Temmuz' paylaşımı: Görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz gecesine ait bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir video paylaştı.

"Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!" diyen Altun, "Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi! Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor. Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!" ifadelerini kullandı.

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