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İzmir'de doğal gaz sayaçlarının endeksini geri çeken zanlı tutuklandı

İZMİR'de doğal gaz sayaçlarının mührünü kırarak endekslerini geri çektiği tespit edilen C.Ö., suçüstü yakalandı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı

İZMİR İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, doğal gaz görevlisi C.Ö.'nün bazı vatandaşların faturalarını farklı yollarla düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, C.Ö.'nün, kendine ait sosyal medya hesaplarından doğal gaz faturalarını indirdiğine dair verdiği ilana ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler harekete geçti. Bir apartmana giren C.Ö., bir sayacın endeksini geri aldıktan sonra çıkarken suçüstü yakalandı.

Sayaçta yapılan incelemede C.Ö.'nün önce mührü kırdığı, endeksi aldıktan sonra mührü bir kez daha onardığı ortaya çıktı. Zanlının bu yöntemle bugüne kadar yaklaşık 50 bin lira kazandığının belirlendiği bildirildi. C.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan; C.Ö.'nün sayacı düşürdüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde; zanlının sürekli etrafı kontrol ettiği ve endeksi düşürdükten sonra binadan ayrıldığı yer aldı.

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