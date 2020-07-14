Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi karıştı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde AK Parti Keçiören Belediye Meclis Üyesi Metin Akdemir, "Ankara'da un var, su var ama ekmek yapacak maya yok" deyince tartışma çıktı.

Meclise verilen aranın ardından belediye güvenlik görevlileri AK Parti meclis grubu üzerine sözlü ve fiili saldırıda bulundu.

Kimliği belirsiz kişiler meclis üyelerini tehdit ederek, "Hesap soracağız" şeklinde seslendi.