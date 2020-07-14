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İNTERNETHABER TV

Galatasaray'da hangi oyuncular gönderilecek?

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı İnternethaber'in Youtube kanalında yayınlanan 'Kırmızı Çizgi' programında Serdar Ali Çelikler ve Candaş Tolga Işık, futbol gündemini değerlendirdi.

Galatasaray'da hangi oyuncular gönderilecek? Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın kadrosunu boşaltmaya çalıştığını belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray, satmadan oyuncu alamıyor. O yüzden oyuncu satmak zorunda. Belhanda, Feghouli, Luyindama ve Marcao. Falcao, hiçbir yere gitmez. Satılacak yerli futbolcu olmadığı için yabancılar elden çıkarılacak. Emre Kılınç, Semih Kaya geldi. Erzincanspor'un santraforu geldi. Arda geldi. Bunlardan sonra yabancı kaleci alacak Galatasaray. Kanat oyuncusu alacaklar. Onyekuru zor demek. Çok fazla futbolcu önerilmiş Galatasaray'a. Kiralıkların hepsi gidecek.''

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