Galatasaray'da hangi oyuncular gönderilecek? Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın kadrosunu boşaltmaya çalıştığını belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray, satmadan oyuncu alamıyor. O yüzden oyuncu satmak zorunda. Belhanda, Feghouli, Luyindama ve Marcao. Falcao, hiçbir yere gitmez. Satılacak yerli futbolcu olmadığı için yabancılar elden çıkarılacak. Emre Kılınç, Semih Kaya geldi. Erzincanspor'un santraforu geldi. Arda geldi. Bunlardan sonra yabancı kaleci alacak Galatasaray. Kanat oyuncusu alacaklar. Onyekuru zor demek. Çok fazla futbolcu önerilmiş Galatasaray'a. Kiralıkların hepsi gidecek.''