FETÖ'cü olmayan pilotları elemek için tansiyon ilacıyla kalp damarlarını genişlettiler

Örgüt, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Akademisi ve Harp Okuluna girmeye hak kazanan kendilerinden olmayan adayları içerik bakımından gerçek dışı sağlık raporlarıyla eledi.

Bu kapsamda hastalıkları bulunmamasına rağmen bu kişilere, "mitral kapak yetmezliği", "yüksek tansiyon", "aort damarı genişlemesi" ve benzeri teşhisler konularak TSK ile ilişiklerinin kesilmesi veya pasif görevlere getirilmeleri sağlandı.

Bununla da yetinmeyen örgüt, bu ilişik kesme davalarına bakacak AYİM'de de çoğunluğu sağlayarak açılan davaların reddedilmesini sağladı.