BIST 118.511
DOLAR 6,87
EURO 7,80
ALTIN 397,14
DÜNYA

Kudüs'te Türk Bayrağı'na çirkin saldırı! Ayasofya kararı kudurttu

Kendilerine Kudüs İnisiyatifi adını veren 9 kişilik bir grup, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Türkiye Başkonsolosluğu önünde Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması nedeniyle yanlarında getirdikleri Türk bayrağını yaktı.

Kudüs İnisiyatifi adlı grubun başkanı olduğunu söyleyen Elias Zarina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu inisiyatifin Hristiyan ve Yahudilerden oluştuğunu belirtti.

Zarina, grupta bulunan ve belinde silah olduğu görülen kişinin İsrail ordusu mensubu bir Yahudi olduğunu ifade etti.

Ayrıca Zarina, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Türkiye’ye karşı destek olma ve dünyadaki Hristiyanları koruma çağrısında bulundu.

Türkiye karşıtı sloganların yer aldığı bazı pankartları Konsolosluk binasının dış cephesine asan grup mensupları, bir süre ellerindeki Yunanistan ve Bizans İmparatorluğu bayraklarını salladıktan sonra Türk bayrağını yaktı.

Grup üyeleri binaya Yunanistan bayrağı asmak isterken Konsolosluk çalışanları bunu engellemeye çalıştı.

İsrail polisi, gösteri bittikten sonra olay yerine geldi ve ardından grup üyeleri Konsolosluk binasından uzaklaştı.

Polis Türk bayrağını yakan kişiyi gözaltına aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman istifa etti
Suudi Arabistan bayram namazının açık alanlarda kılınmasını yasakladı
'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisi yanlış! Bakan Koca uyardı
Bakan Albayrak: Konut satışları tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı
Galatasaray'da Radamel Falcao dönemi bitiyor
Meral Akşener: Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Taksim’de “Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada
İstanbul’da taksici terörü saniye saniye kamerada! İki yumrukla yere serdi
15 Temmuz şiirleri kısa duygusal 2 kıtalık-4 kıtalık 15 Temmuz şiirleri
İmamoğlu Ayasofya'yı pazar yeri mi sanıyor?
Yıllar sonra su samuru görüntülendi Bursa'da görüntülendi
LGS sonuçları 16 Temmuz'da saat kaçta açıklanacak TC ile sonuç sorgulama
Trabzonspor Teknik Direktörü Çimşir: "Bu işi çok fazla beceremedim"
Erdinç Acar kimdir aslen nereli kaç yaşında? Erdinç Acar biyografisi