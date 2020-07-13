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Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu! Yeter...

Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövmesi her kesimin tepkisi çekerken Cem Yılmaz'ın bu olayda sessiz kalması üzerinden yapılan yorumlara Serenay Sarıkaya, isyan etti.

Günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti yollarını ayırdı mı? Yakın arkadaşı Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayına neden sessiz kaldı?

Tüm bunlar konuşulurken, Serenay Sarıkaya‘da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sarıkaya, isyan etti!

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