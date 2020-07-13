Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu! Yeter...

Günlerdir sosyal medyanın gündeminde. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz çifti yollarını ayırdı mı? Yakın arkadaşı Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz olayına neden sessiz kaldı?

Tüm bunlar konuşulurken, Serenay Sarıkaya‘da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ünlü komedyen Cem Yılmaz’la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Sarıkaya, isyan etti!