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POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'ün 15 Temmuz şehitlerini anarken gözleri doldu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 15 Temmuz Sempozyumu'nda şehitlerin adlarını anarken gözleri doldu, boğazı düğümlendi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül; Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nun açılışında konuştu.

15 Temmuz gecesinin tarihin en büyük ihanetlerinden birine ve milletin eşsiz, destansı direnişine tanıklık ettiğini dile getiren Gül, "Bu destanı unutmayacağız, unutturmayacağız. 17 yaşında şehadete koşan Abdullah Tayyip Olçok'u, arkasında evladını bırakan şehit özel harekat polisi Demet Sezen'i nasıl unutabiliriz? 28 Şubat sürecinde idamla yargılanan ve o destansı direniş gecesinde şehit düşen Halil Kantarcı kardeşimizi, darbe girişimini haber alır almaz sokağa çıkarak ruhlarını ve kalplerini 1 dolara satan hainlerin karşısında duran şehit İlhan Varank Hocamızı her zaman minnetle anacağız. Şehadete koşar adımlarla giden kahraman askerimizi, Şehit Ömer Halisdemir'i asla unutmayacağız. Onlar artık her hanenin evladıdır, her ailenin parçasıdır" diye konuştu.

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