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Ekrem İmamoğlu Ayasofya Camii konusunda neden konuşmuyor?

Ayasofya camii ibadete açıldı, herkes konuşmaya başladı. Yunanistan saçmalıyor, ABD kaygı duyuyor, Rusya ayrı bir havada... UNESCO farklı bir görüş dile getiriyor.

Kısacası herkes konuşuyor, Şirin Payzın bile konuştu, bir tek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sessiz kaldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a topu atmıştı. Danıştay karar verince Erdoğan kararname ile Ayasofya'nın ibadete açılması kararını verdi.

Ayasofya'da 24 Temmuz'da Cuma namazı kılınacak. Muharrem İnce davet gelirse ben de Ayasofya'ya gideceğim dedi. Şimdi gözler İmamoğlu'na çevrildi. 24 Temmuz'da Ayasofya'da kılınacak Cuma namazını kılıp kılmayacağı merak ediliyor.

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