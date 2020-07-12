İstanbul Heybeliada'da orman yangını

İSTANBUL Heybeliada'daki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bakan Pakdemirli yangın bölgesine gidiyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yangın bölgesine gittiği öğrenildi.

Pakdemirli, "Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi" dedi.

Adalar Belediye Başkanı Gül'den açıklama

NTV'nin ulaştığı Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yangının barakada başladığını ve daha sonra ormanlık alana sıçradığını açıkladı.

Twitter'dan da bir açıklama yapan Gül, "Bir haftada 3. yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin. Acil" ifadelerini kullandı.