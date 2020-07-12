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Adana'da camiden sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde camideki sadaka kutusunu kırarak içindeki paraları çalan zanlının görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'daki Vahittin Bozkurt Camisi imamı Davut Karaağaç, namaz için camiye geldiğinde sadaka kutusunun kırıldığını, paraların çalındığını fark etti. Kamera görüntülerini inceleyen Karaağaç, daha sonra polise başvurdu.

Karaağaç yaptığı açıklamada; sadaka kutusunu caminin ihtiyaçları için kullandıklarını belirterek, "İkindi namazına geldiğimde sadaka kutusunun kırık olduğunu gördüm. Ardından elektriklerin kesik olduğunu fark ettim. Hemen panoya koştum şalteri açtım. Kamera kayıtlarına baktığımda şahıs saat 15.00 civarında geliyor. Sadaka kutusunu kırıp yaklaşık 300 lira parayı alıp kaçıyor" diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir kişinin camiye girip sadaka kutusunu açmaya çalıştığı görülüyor.

Polis, yangın tüpü ile sadaka kutusunu kırarak içerisindeki paraları çalan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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