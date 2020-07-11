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Serinlemek için gittiği ırmakta boğularak hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde kardeşi ve arkadaşıyla birlikte serinlemek için gittiği ırmakta boğulan 31 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıaba Mahallesi Şahin Tepesi mevkindeki Köprüçayı Irmağın’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi Cüneyt Aykut ve arkadaşı Osman Tanay ile birlikte ırmağa serinlemek için gelen Caner Aykut, bir anda gözden kayboldu. Bunun üzerine gencin kardeşi ve arkadaşı çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin su içerisinde bulduğu Caner Aykut, karaya çıkartılarak ilk yardımda bulunuldu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Caner Aykut hayata döndürülemedi.
Ölüm haberini alan kardeşi ve arkadaşı ise sinir krizi geçirerek büyük üzüntü yaşadı.

Genç adamın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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