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Yaşlı sapık 15 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekerken yakalandı!

İZMİR Bostanlı metrosunda yaşlı sapık 15 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekti bir de inkar etmeye kalktı, fotoğraf cep telefonunda ortaya çıktı.

İzmir Bostanlı metrosunda gömlekli kravatlı yaşlı bir sapık, karşısında oturan 15 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını kendi cep telefonu vasıtasıyla fotoğrafladığı anlarda yakayı ele verdi. 

15 yaşındaki kız çocuğu ve arkadaşı, yaşlı sapığın cep telefonuna bakmak istediği anlarda metroda bulunan vatandaşlardan biri o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. 

Yaşlı sapığın cep telefonundan 15 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafı çıkınca ise genç kız, sinir krizi geçirdi. 

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