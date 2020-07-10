Ayasofya Camii'nden ezan sesi yükseldi
Danıştay, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayasofya'nın 86 yıl sonra özgürleştiği karar ile Ayasofya'da okunan ikindi ezanı coşkuyla karşılandı. TV'ler canlı yayınlarken bölgede bulunan vatandaşlar da Ayasofya önünde toplanarak ezanı birlikte dinledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın Ayasofya'yı müze statüsünden çıkarmasının ardından kararname yayınladı ve Ayasofya'nın ibadete açıldığını duyurdu.
Kararın ardından Ayasofya Camii'nden ilk ezan sesi yükseldi.
Ayasofya kararı öncesinde bölgede toplanan insanlar, telefonlarıyla hemen kayda girdi.
İlk namaz 15 Temmuz'da
Gözler, ilk namaz için açıklanacak tarihe çevrildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk namazın önümüzdeki hafta içinde kılınabileceğini söyledi.
Bu sözler, daha önce de ilk namaz için işaret edilen 15 Temmuz tarihini güçlendirdi.