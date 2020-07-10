Reynmen hangi oyuncuyla aşk yaşıyor! İşte o görüntüler
Daha önce kameralara takılan Farah Zeynep Abdullah ile sosyal medya fenomeni Reynmen'in aşk yaşadığı artık kesin! Gözlerden uzak ilişkilerini yaşamak isteyen ikili, bir mekanda başbaşa bir akşam geçirdi. İşte o görüntüler!..
Farah Zeynep Abdullah ile sosyal medya fenomeni Reynmen, Yusuf Aktaş bir süredir birlikte. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden sevgililer Levent’te bir mekanda başbaşa romantik bir akşam geçirdi. İşte o görüntüler!