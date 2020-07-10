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Orhan Gencebay'a Ferdi Tayfur sorusu soruldu bakın ne cevap verdi

Usta sanatçı Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur ile yıllardır arasında süren rekabet iddialarına cevap verdi.

Jülide Ateş, Haber Global ekranlarında dün akşam Orhan Gencebay’ı ağırladı.

Orhan Gencebay’a Jülide Ateş, programın formatı gereği 40 soru yöneltti, Gencebay kendisine ayrılan 2 dakikalık sürede 40 soruyu yanıtladı.

Ferdi Tayfur rakibiniz mi

Sorulan sorular arasında ise yıllardır en çok merak edilen "Ferdi mi Orhan mı"sorusu Ateş tarafından, Gencebay'a yöneltildi.

Jülide Ateş, Orhan Gencebay'a "Ferdi Tayfur rakibiniz mi?" diye sordu. Gencebay ise şu şekilde cevap verdi: "Ben öyle düşünmedim. Ferdi kardeşimin de öyle düşündüğünü düşünmedim. Ben ondan daha kıdemliyim. Birbirimizden etkilenebiliriz. Biz halkın sevdiği iki insanız."

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