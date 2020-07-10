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İstanbul’un göbeğinde güpegündüz kapkaç dehşeti kamerada

Beyoğlu’nda cadde üzerinde yürüyen adam, arkasından yaklaşan kapüşonlu 2 şahıs tarafından güpegündüz kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan adamın kovaladığı kapkaççılar kayıplara karıştı. Kapkaç anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 24 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında Beyoğlu Bahriye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikçilik yaparak geçimini sağlayan 54 yaşındaki Aytekin Demir, cadde üzerindeki kaldırımdan evine doğru gitmek üzere yola koyuldu. Demir yürüdüğü esnada arkasından gelen kapüşonlu 2 şahıs tarafından takip edilmeye başlandı. Bir süre Demir’i takip eden şahıslar, yanına yaklaşarak montunun cebinde olan 2 bin lira değerindeki cep telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Kapkaça uğrayan adam şahısları bir süre kovaladı ancak kapkaççılar alçalarak izlerini kaybettirdi. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapkaç anı kamerada

Görüntülerde, vatandaş kaldırımda yürüdüğü esnada iki şahıs onu takip ediyor. Şahıslar ardından arkadan adama yaklaşıyor. Telefonunu çalan şahıslar koşarak kaçmaya başlıyor. Vatandaş ise arkalarından kovalıyor.

Polis kapkaççıların peşinde

Olayın ardından Demir, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şikayetçi olan vatandaşın ifadesinden yola çıkarak çevrede güvenlik kamera çalışması yaptı. Görüntüleri incelemeye alan polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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