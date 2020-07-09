BIST 115.794
DOLAR 6,86
EURO 7,76
ALTIN 397,39
YEREL

Kastamonu’da 3 bin yılda bir açtığına inanılan ‘udumbara çiçeği’ görüldü

Kastamonu’nun Daday ilçesinde dinlenmek için bir ağacın altına oturan Serkan Yılmaz, oturduğu ağacı incelerken bir kiraz ve yaprağın üzerinde, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Yılmaz, “Yaptığım araştırmada, Budizm inancına göre bunun cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendim” dedi.

Daday’da bir ağacın altına dinlemek için oturan Serkan Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğini fark etti. Yılmaz, Budistlere göre 3 bin yılda bir açtığına inanılan 'udumbara' çiçeğinin Budizm inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olduğunu öğrendiğini söyledi.

Gözle görülmesi zor olan ve 'avatar' da denilen 'udumbara' çiçeğini fark eden Serkan Yılmaz, daha önce televizyonda gördüğü çiçeğin aynısı olduğunu fark etti. Budizm efsanesinde yer alan ve 'cennetten gelen hayır' olarak bilinen çapı 7 mm, gövdesi ise 1 mm olan efsane çiçeği bulduğu için kendisini şanslı hissettiğini bildiren Serkan Yılmaz, Budistlerin inandığı efsaneye göre, 'udumbara' çiçeğinin özel ve değerli bir tür olduğunu ifade ederek, “Çiçek sönünceye kadar yaprağını özenle saklamaya karar verdim. Arkadaşlarıma bu çiçeği heyecanla gösterdim. Bu çiçeğe ilişkin bir bilgiyi daha önce okumuştum. Aklıma geldi, çiçeği gördükten sonra araştırınca Budizmin inancına göre cennetten gelen hayır çiçeği olan Udumbara olduğunu öğrendim. Dikkatimi çekti. Ağaçtan yaprağını kopardığımda daha canlıydı ve çok belliydi. Araştırıp detaylı bilgi sahibi olduktan sonra saklamak istedim” dedi.

Budistlerin inandığı efsaneye göre, ‘Youtan Poluo’ olarak bilinen udumbara çiceği, 3 bin yılda bir çiçek veriyor ve Udumbaranın eski Hint bölgesinin en eski dili Sanskritçe’deki anlamı 'Cennetten gelen hayır çiçeği' olarak biliniyor. Ağaçların dallarında parazit olarak yetişen udumbara çiçeği, üzerinde yaşadığı ağacın yaprağında yetiştiği için gözle fark edilmesi çok zor. 3 bin yılda bir açtığı söylenen çiçek, bu nedenle Budist efsanesinde çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ankaralı iş adamı Ertem Gürsoy Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon lira ceza!
Beşiktaş Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fahrettin Koca'dan Sakarya'daki patlamayla ilgili açıklama
ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 906 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de ekmeğe yüzde 20 zam geldi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kamyon sürücüsü ambulansa yol vermedi 130 kilometre hızla yarışa girdi
Diyarbakır’da yılanların çiftleşme dansı görüntülendi
LGS 2020 sonuçları açıklanıyor saat kaçta açıklanacak?
Mersin’de yolcuların gözü önünde şoförü dövdüler
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? İşte elemeye kalan ilk isim
Eski Kuveyt Başbakanı'nın oğlu 'yolsuzluktan' gözaltına alındı
Sakarya'da ikinci patlama: 2 ölü, 4 ağır yaralı
Dilan Ay nereli yaşı kaç Exatlon Challenge Dilan kimdir kaç kilo?