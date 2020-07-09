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Sokakta maskesiz gezenler önlerine gelen sedyeyi görünce şok oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, İzmit’in en işlek yerinde sedye ile sağlık ekibi rolüne girerek maskesiz gezenlerin önüne geçip uyarılarda bulundu. Önlerine çıkan sedyeyi görünce şaşıranlardan bazıları maskeyi taktı bazıları ise sedyeye yattı.

Korona virüs salgınında korunmanın en temel yollarından biri olan maske kullanımına dikkat çekmek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncularının yaptıkları sosyal deney, maske takmayanları önce şaşırttı sonra tebessüm ettirdi. İzmit’in en işlek alanlarından olan Yürüyüş Yolunda gerçekleştirdikleri sosyal deney ile maskesini doğru bir şekilde takmayan vatandaşları önüne geçen tulumlu ve sedye taşıyan görevliler, temassız bir şekilde vatandaşları uyardı. Sosyal deneyde maskesini doğru takmayan vatandaşların verdiği tepkiler birbirinden ilginç ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Maskelerini doğru takmadan gezen vatandaşların bazıları ekipleri görünce maskelerini düzeltirken, bazıları ise takmadıkları maskeleri takıp sedyeye yattılar.

Maske takmayanlar önlerine çıkan sedyeyi görünce şaşırdı

Maske kullanımı konusunda gerçekleştirilen sosyal deney kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ekipleri, İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde maske kullanımı için uyarılarda bulunan görsel panolar yerleştirdi. Sosyal deneyin yapıldığı alanda yanlarındaki sedye ile gizlenen iki şehir tiyatrosu oyuncusu, maskenin doğru bir şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye koydu. Başka bir tiyatro oyuncusu ise elindeki megafon ile vatandaşı sağlığı için maskesini doğru bir şekilde takması konusunda uyardı. Karşısında tulumlu görevlileri, sedyeyi gören ve megafondan uyarıları işiten maskesiz ve yanlış maske takan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncular bir vatandaşı kısa süreliğine sedyede taşıdı. Yönetmenliğini Erdoğan Cengiz’in yaptığı sosyal deneyde oyuncular Semih Eraslan, Deniz Akıncı ve İsa Karslı görev alırken Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı da sosyal deneyi yakından takip etti.

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