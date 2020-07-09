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O anlar güvenlik kamerasında! Genç kadın kapkaççıya uzun süre böyle direndi

ADANA’da markete gitmek için evinden ayrılan Seda Ö.'yü (30) takip ederek elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçan Şehmuz S., polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Seda Ö.’nün kapkaççıya uzun süre direndiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Haziran günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Market alışverişi yapmak için evden çıkan Seda Ö.’yü bir süre takip eden bir genç, kadının elindeki telefonu almaya çalıştı. Seda Ö., telefonu bırakmak istemeyince kısa süreli arbede yaşandı. Kapkaççı, telefonu alarak kaçmaya başladı. Bu sırada Seda Ö.’nün çığlıklarını duyan çevredekiler, kaçan şüphelinin peşinde düştü ancak yakalayamadı. Seda Ö.’nün, kapkaççıyla yaşadığı boğuşma çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olaydan kısa bir süre sonra iki genç, şüpheliyi yakalayıp elinden telefonu aldı. Şüpheli onlardan da kurtularak kaçıp, izini kaybettirdi. İki genç, cep telefonunu Seda Ö.’ye verdi.

İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen Şehmuz S. (19) olduğunu belirledi. Polis ekipleri, adresine düzenledikleri baskınla Şehmuz S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Şehmuz S.’nin sorgusunda, “Paraya ihtiyacım vardı. Kadını sokakta yalnız yürürken görünce, onu takip edip kapkaç yapmaya karar verdim. Çok pişmanım” dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehmuz S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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