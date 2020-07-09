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Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama meydana geldi

SAKARYA'da Taşkısığı bölgesinde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 5 jandarmanın yaralandığı bildiriliyor...

Geçen hafta havai fişek fabrikasındaki patlamayla sarsılan Sakarya'dan gelen son dakika haberlerine göre Taşkısığı bölgesinde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Gelen son dakika bilgisine göre Hendek'teki fabrika patlamasında patlamayan havai fişekler, kamyonla taşınırken patlama oldu. Havai fişekleri patlatmak için taş ocağına götüren kamyonda patlama oldu. Olayda 5 jandarmanın yaralandığı öne sürüldü.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ‘Büyük Coşkunlar’ havai fişek fabrikasında patlamada 7 kişi yaşamını yitirmiş 126 kişi de yaralanmıştı.

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