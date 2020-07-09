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DÜNYA

Irkçılık yapan teknoloji şirketi CEO'su restorandan kovuldu

ABD'nin Silikon Vadisi'nde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su İngiliz Michael Lofthouse, restoranda yemek yediği sırada sözlü olarak Asya kökenli bir aileyi taciz etti. Ünlü CEO Lofthouse, restorandaki bir garson tarafından kovuldu.

Dünyada ırkçı saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor. ABDnin California eyaletinde Silikon Vadisinde Solid8 şirketinin CEOsu İngiliz Michael Lofthouse, geçtiğimiz cumartesi günü restoranda yemek yediği sırada sözlü ve el hareketiyle Asya kökenli bir aileyi taciz etti. O anlar restoranda bulunan bir müşteri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Ünlü teknoloji şirketinin CEO’su, bir kadın garson tarafından restorandan kovuldu.

"DAVRANIŞLARIM KORKUNÇ"

Irkçı taciz görüntülerini ünlü pop şarkıcısı Kelly Clarkson tarafından sosyal medyada yayınlanmasıyla ABD gündemini meşgul eden olayla ilgili Lofthouse, basına özür açıklaması gönderdi. Lofthouse "Videodaki davranışlarım korkunç. Beni affedin" dedi.

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