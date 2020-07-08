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Duygu Özaslan kilolu yakalanınca itiraf etti!

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, önceki gün havuz kenarında görüntülendi. Özaslan'ın paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekti. Özaslan ise bomba bir itirafta bulundu.

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Güneşin tadını çıkaran Özaslan, önceki gün havuz kenarında görüntülendi.

Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark dikkat çekti. Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz karelerine yorum yağdı.

Duygu Özaslan, gelen eleştirilerin ardından Twitter hesabından, "Benim kilolu halim bile hepinizden güzel" paylaşımını yaptı.

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