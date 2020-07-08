BIST 119.568
DOLAR 6,87
EURO 7,75
ALTIN 397,64
YEREL

Minibüste kocasını başka kadınla yakalayınca saçını başını yoldu

SULTANGAZİ'de kocasını başka bir kadınla minibüste yakalayan kadın, çılgına döndü. Kadının kocasını ve yanındaki kadına saldırma anları cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Eşinin saldırısına uğrayan koca ise "polisi çağırın" diyerek çevredekilerden yardım istedi.

Olay,   Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. K.K. adlı kadın, kocası S.K.'nın kendisini aldattığından şüphelenerek onu takip etti. Bir arkadaşının eşine ait minibüsü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir sokakta park halinde gördüğünü söylemesi K.K. sokağa gitti.

K.K., kocası S.K.'nın içeride olduğunu düşünerek minibüsün kapısını açmaya çalıştı. Bunda başarılı olamayınca kapıya vurmaya başladı. Kapıyı açmak zorunda kalmasıyla kocasını ve minibüste bulunan D.D.'yi yarı çıplak halde gören kadın çılgına döndü. Kocasını döven kadın minibüsteki kadına da saldırmaya kalktı. Eşinin durduramayan koca S.K., "polis çağırın" diyerek çevredekilerden yardın istedi.

Çevredekilerin bilgilendirmesi üzerine polis kısa sürede olay yerine geldi. K.K.'nin şikayetçi olması üzerine kocası S.K. ve yanındaki kadın D.D., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Beko'da ayrılık! Derrick Williams, Valencia ile anlaştı
İbrahim Kalın'dan çok konuşulacak Libya açıklaması!
15 Temmuz'da Ayasofya ibadete açılır mı? Numan Kurtulmuş'tan çarpıcı açıklama
ABD'den koronavirüsü öldüren spreylere onay
Son dakika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye ve Libya açıklaması!
CHP'den iktidarın Libya politikasına sert eleştiri
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Süleyman Soylu: "Haydi" adlı uygulamanın yazılımına başlandı" -
Kredi kartıyla kurban kesilir mi Diyanet taksitle kurbanlık alınır mı?
Dünyanın en zehirlisi! Böyle kaydetti
İzmir'de cami minaresinden bu kez de Müslüm Gürses çalındı!
İstanbul canlı kurbanlık fiyatları hisse kaç paradan başlıyor?
Koronavirüs ter yoluyla bulaşır mı? Recep Tekin açıkladı
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde Covid-19 ölümü