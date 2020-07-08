13 kurşunlu yol verme cinayeti! Görüntüler ortaya çıktı

Olaydan sonra Çekiç'in kullandığı otomobili takip eden Saykal, İSTOÇ Mevkii'ne gelince otomobilin önünü kesmeye çalıştı. İkili arasında tartışma büyüdü. Önünü kesmeye çalışırken otomobilin çarptığı motosikletli düştü. Serdar Çekiç, Saykal'ın kurşun yağdırması sonucu hayatını kaybetti. Saykal'ın Çekiç'e 13 kurşun sıktığı belirlendi. Olaydan sonra Saykal yakalanarak tutuklandı.

Dava öncesi olay anının görüntüleri ortaya çıktı

9 Temmuz'da Bakırköy'de görülecek duruşma öncesinde, Serdar Çekiç'in öldürülmesiyle ilgili görüntüler ortaya çıktı. MOBESE tarafından olayın saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından DHA'ya konuşan Çekiç'in ablası Aslı Akyar yaşananları anlattı.

Kardeşim gözlerimin önünde öldürüldü

Olay anında yaşananları anlatan Akyar, "Bir yıl çok kötü geçti. 3 Temmuz 2019 sabahı yaşadım ben bu olayı. Gözlerimin önünde öldürüldü kardeşim. O kadar saçma bir neden ki, sadece kardeşim emniyet şeridinde duran bir motosikletliye direkt önüne çıktığı için bir hareket yaptı. Ne yapıyorsun der gibi. Bu hareketin üzerine motosikletli bizi İSTOÇ sapağına kadar takip etmiş. Daha sonra motorlu geliyor arabanın önüne kırıyor. Motor düşüyor. Biz kardeşimle birlikte arabada 4 kişiyiz, arabadan inerek o kişiye yardım ediyoruz. Baktık ki kişi iyi ayağa kalktı, ben kardeşimi arabaya götürmeye çalıştım. Ben kardeşimi götürdüm tam şoför mahalline oturtturdum silah seslerini duydum. Ben o an tek yaptığım şey direkt katilin üzerine yürüdüm yapma dedim yalvardım. O benim iki kolumdan tuttu. Zaten 15 gün parmak izleri gitmedi. İki kolumdan tuttu, tek eliyle sürekli ateş etti. Beni savurdu. Tekrar gitti, yalvardım iki tane evladı var dedim. Çok genç o dedim. Benim kardeşim sana ne yaptı dedim" dedi.