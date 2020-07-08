BIST 119.339
DOLAR 6,86
EURO 7,74
ALTIN 395,62
İNTERNETHABER TV

Caner Erkin'le Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye gidecek mi?

'Kırmızı Çizgi'de futbol gündeminde yer alan konular masaya yatırıldı. Gökhan Gönül ile Caner Erkin Fenerbahçe'ye gidecek mi?

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler'in yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi'de futbol gündeminde yer alan konular masaya yatırıldı.

Caner ve Gökhan konusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün transferi hakkında konuşan Candaş Tolga Işık, ''Geçen haftalarda da söyledim. Caner hiçbir takımla anlaşmadı. Muhtemelen Fenerbahçe ile anlaşacak diye dedim. Halen öyle bir anlaşma yok. İkisi için de durum ortada. Ne Caner için ne Gökhan için bir anlaşma yok. Caner bu şekilde gidecekse böyle olmamalıydı. Gökhan'ın gitme ihtimalinin kalma ihtimalinden daha fazla olduğunu düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Başkan Erdoğan'dan Şentop'a tebrik telefonu
ABD Dünya Sağlık Örgütü'nden ayrılıyor
Kandilli'den İstanbul'a 7,2'lik deprem uyarısı
Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Borsa 35 milyar liralık rekor işlem hacmiyle 119.000 puanı aştı
Sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Candaş Tolga Işık: Ali Koç kendini bitiren duruş sergiledi
Candaş Tolga Işık: Falcao Türk futbol tarihinin en büyük kazığıdır
Survivor Yasin Obuz aslen nereli yaşı kaç evli mi?
Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe'nin üçüncü olması zor
Yeni normalleşmede Kadıköy'de son durum ne?
Berkan Karabulut nereli kaç yaşında Survivor Berkan sevgilisi instagram pozları
60 saniyede bugün (7 Temmuz 2020)
Bodrum'da korku dolu dakikalar! Yolda göçük oluştu evleri su bastı