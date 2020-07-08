Caner Erkin'le Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye gidecek mi?

Mehmet Ayan'ın moderatörlüğünü yaptığı Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler'in yorumlarıyla renk kattığı 'Kırmızı Çizgi'de futbol gündeminde yer alan konular masaya yatırıldı.

Caner ve Gökhan konusu Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün transferi hakkında konuşan Candaş Tolga Işık, ''Geçen haftalarda da söyledim. Caner hiçbir takımla anlaşmadı. Muhtemelen Fenerbahçe ile anlaşacak diye dedim. Halen öyle bir anlaşma yok. İkisi için de durum ortada. Ne Caner için ne Gökhan için bir anlaşma yok. Caner bu şekilde gidecekse böyle olmamalıydı. Gökhan'ın gitme ihtimalinin kalma ihtimalinden daha fazla olduğunu düşünüyorum.'' şeklinde konuştu.