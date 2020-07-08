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Candaş Tolga Işık: Falcao Türk futbol tarihinin en büyük kazığıdır

Kırmızı Çizgi yorumcusu Candaş Tolga Işık, Falcao'nun Türk futbol tarihinin en büyük kazığı olduğunu iddia etti. Bakın Galatasaray'la anlaştığı rakam ne kadardı?

Candaş Tolga Işık, Falcao'nun Türk futbol tarihinin en büyük kazığı olduğunu söyledi. Serdar Ali Çelikler ise, Galatasaray'ın Feghouli, Belhanda ve Falcao'nun gözden çıkarıldığını belirtirken şu ifadeleri kullandı; ''Maddi sıkıntı var deniliyor. Al Wahda kulübünü duydum. David Villa tarafından duydum.'' 

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