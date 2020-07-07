İbrahim Tatlıses'ten yeni sevgilisi Gülçin Karakaya ilgili ilgili sürpriz açıklamalar

Tatlıses TV'ye yaptığı açıklamalarda Youtube kanalı kurduğunu söyleyen İbrahim Tatlıses, neden YouTube kanalı kurduğunu anlattı. Bundan sonra sadece Tatlıses TV Youtube kanalına konuşacağını söyleyen Tatlıses, ayrıca Radyo Tatlıses'te cumaları İbo Şov'un başlayacağını duyurdu. Tatlıses, Gülçin kimdir? sorusuna yanıt verirken Perihan Savaş'la ilgili de konuştu.

İşte Tatlıses'ten açıklamalar...

Gülçin kimdir?

"Gülçin Hanım benim yardımcımdır. Gülçin Hanım Twitter'ıma, Instagram'ıma bakar... Ben bu konuda biraz acemi olduğum için kullanmayı bilmiyorum. Gülçin Hanım'a etmedikleri laf kalmadı. Kendilerine göre bir ailesi var. Ona laf söylenmez, bana göre hoş değil.

Ben hiçbir zaman isyan etmedim. Mesela bana keleş sıktılar, ama hiçbir zaman da demediler ki bu adam şu anda ne yapıyor? Maddi durumda değil manevi olarak ne durumdadır. Bunları kimse sormadı. Gülçin kimdir? Gülçin yardımcımdır. Elim ayağımdır. Sağ elim çalışıyor, sol elim çalışmıyor. Gülçin de sol elim. Var mı ötesi?

Siz dediniz mi hiç ağabey sana bir kap yemek getirelim. Yardım edelim, var mı bir ihtiyacın... Demediniz. Şimdi niye soruyorsunuz 'Gülçin kimdir'..

Gülçin benim canımdır, ötesi yok yardımcımdır. Sağ kolumdur... Hatta sağ kolum çalışıyor sol kolumdur. (Gülüşmeler)

Perihan Savaş'a 'Allah akıl fikir versin' açıklaması hakkında

Perihan Hanım'ın bir açıklaması var talihsiz bir açıklama. Aslında kendisini severim saygı da duyuyorum. Ama bizim için kullanacağı her cümlede kızımızı, torunlarımızı düşünmesi lazım. Çünkü bende Perihan Hanım için bir laf edeceksem, kızımı düşünmem lazım. Taş gelip kızıma değiyor. Taş kızımın başını yararsa canım yanar. Onunda canının yanmaması için laf etmemesi lazım. Saygı duyuyorum etmiş bir laf olsun canı sağolsun."