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DÜNYA

ABD'de 12 tonluk dev kaya otoyola düştü

ABD’de yamaçtan kopan dev kaya karayoluna düştü. Kayanın yola düştüğü anlar amatör kamera tarafından görüntülendi.

ABD’nin Idaho eyaletine bağlı ABD Rota 95 karayolu üzerindeki yamaçtan 12 tonluk dev kaya yolun ortasına düştü.

Kayaların düşüş anı o sırada yoldan geçen Carmen Escalera ve ailesinin kamerasına takıldı.

Idaho Bölge Şerif Ofisi, yaptığı açıklamada, 12 tonluk dev kayanın ABD Rota 95 yoluna düştüğünü ve yolun süresiz olarak trafiğe kapandığını açıkladı.

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