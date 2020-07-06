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Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını!

ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

İhlas Haber Ajansı

Yalova köyü Ilgardere mevkiinde bugün 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görüldü. Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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