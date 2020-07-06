İlhan Kesici CHP’den istifa edip AK Parti’ye mi geçecek?

CHP'li İlhan Kesici'nin Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy ile yaptığı söyleşinin yankıları sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun aldığı Fatih tablosunun sahte olduğunu iddia eden Kesici'nin sözleri Odatv başta olmak üzere bir çok televizyon, gazete ve internet sitesinde haber oldu. Kesici'nin yorumları ile ilgil herkes farklı bir görüş ileri sürdü. Kimi AK Parti'ye geçiyor dedi, kimi CHP'den kopuyor dedi, kimi Rifat Serdaroğlu'nun kuracağı partiye genel başkan olacağını söyledi.

Kesici'nin iddialarına karşı herkes bir yorum yaparken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sessizliğini koruyor. Peki Kesici'nin amacı neydi? AK Parti'ye AKP demeyeceğim demişti. Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan saldırılara karşı çıkmıştı. Kılıçdaroğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'ye karşı sözlerini yanlış bulmuştu. Hadi Özışık İlhan Kesici ile konuştu ve tüm bu soruların cevabını aldı.