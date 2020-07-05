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İstanbul Büyükçekmece'de güvenlik görevlisine feci dayak kamerada

İSTANBUL Büyükçekmece'de bir kişi, kendisini polise ihbar eden güvenlik görevlisi olduğunu sandığı bir başka güvenlik görevlisini darp etti. Tekmeli yumruklu dayak anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.   

Demirören Haber Ajansı

STANBUL Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda; iddiaya göre, site sakini olmayan bir kişi, aracıyla site önünden geçerken silahıyla havaya ateş etti. Sesleri duyan ve site girişinde bulunan güvenlik görevlisi ise durumu polis ekiplerine haber verdi.

Durumdan haberdar olan ve şikayet edildiğini öğrenen kişi, siteye tekrar geldi. Güvenlik kulübesine giden adam bir süre görevliyle konuştu. Görevli vardiya değişimi olduğunu kendisinin olaydan haberdar olmadığını, kimseyi şikayet etmediğini söylese de onu ikna edemedi.

Güvenlik görevlisini saldıran adam, onu  darp etmeye başladı. İki eliyle görevlinin kafasını kavrayarak savurdu. Aldığı darbeyle yere düşen görevliyi yerde yumruklamaya sürdüren adamı çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kimseyi dinlemeyen adam bir kez daha görevlinin yüzüne yumruk attı, tekmeler savurdu. Görevliyi darp eden kişi daha sonra otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Karakola giderek şikayetçi olan güvenlik görevlisinin daha sonra şikayetini geri çektiği öğrenildi.

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