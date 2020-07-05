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Bursa'da yaralanan oğlunu teselli eden anne kameraya yansıdı

 BURSA’nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan çocuğu, sedyedeyken annesi teselli etti. O anlar kameraya yansıdı.

Alınan bilgiye göre; olay Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle sokakta tur atan 7 yaşındaki Hamza D. bir anda dengesini kaybederek düştü. Acılar içerisinde kalan küçük Hamza’nın yardımına annesi yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Hamza D.’yi alarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ambulanstan sağlık görevlileri indirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamayan çocuğu, annesi teselli etti.

Anne bir yandan çocuğunu sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan teselli etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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