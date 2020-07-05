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İstanbul'da korkutan yangın! Mobilya atölyesi alev alev yandı

ARNAVUTKÖY’de bir mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çakın yangın paniğe neden oldu.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Arnavutköy Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya satış mağazasının imalathanesinde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, mobilya satış mağazasının imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan imalathane mahallede paniğe neden oldu. Yangını gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından imalathanede incelemelerde bulunan ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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