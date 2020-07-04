BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
YEREL

Denizli'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Denizli’de, bir anda bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.

Denizli’de akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Kısa süre içerisinde etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda su birikintisi oluştu. Köprü ve bazı yol üzerinde oluşan su birikintilerine polis ekipleri yolu kapatarak önlem aldı. Su birikintisinden dolayı kapanan yolun açmak adına bir polis memuru, su birikintisinin içerisine girerek pisliklerden tıkanan kanalizasyon kapağını açmaya çalışması ise dikkatlerden kaçmadı. Polis memurunun tıkanan kanalizasyonu eline aldığı odun parçasıyla temizlemesinin ardından yolda trafik normale döndü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden bir kişinin daha ismi belli oldu
Fatih Terim'den takımdan ayrılan Onyekuru'ya mesaj
Bingöl'de korkutan deprem! İşte şiddeti
İstanbul Boğazı'nda tekne yangını
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mars'taki Korolev Krateri'nin buzla kaplı görüntüleri yayınlandı
Aysu Mola sordu Sinan Canan anlattı! Beyin nasıl fabrika ayarlarına döner?
Sakarya'daki patlamada ölü ve yaralı sayısı arttı! Son durum açıklandı
Van Gölü'nde 2 ceset daha bulundu
Kocaeli'nde yol verme kavgasında tartıştığı vatandaşları silahla tehdit etti
'Büyükada davası'nda karar çıktı! Hak savunucularına ceza
ABD’de dehşete düşüren görüntü! Göstericilerin üzerine araç sürüldü
Formasyon ne demek kaldırıldı mı? Formasyon alanlar ne olacak?