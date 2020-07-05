BIST 115.748
DOLAR 6,86
EURO 7,73
ALTIN 392,14
GÜNCEL

60 saniyede bugün (04 Temmuz 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

4 Temmuz 2020 Cumartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden bir kişinin daha ismi belli oldu
Fatih Terim'den takımdan ayrılan Onyekuru'ya mesaj
Bingöl'de korkutan deprem! İşte şiddeti
İstanbul Boğazı'nda tekne yangını
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Boğazı'nda tekne yangını korkuttu
Denizli'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Sakarya'daki patlamada ölü ve yaralı sayısı arttı! Son durum açıklandı
Mars'taki Korolev Krateri'nin buzla kaplı görüntüleri yayınlandı
Aysu Mola sordu Sinan Canan anlattı! Beyin nasıl fabrika ayarlarına döner?
'Büyükada davası'nda karar çıktı! Hak savunucularına ceza
Van Gölü'nde 2 ceset daha bulundu
Formasyon ne demek kaldırıldı mı? Formasyon alanlar ne olacak?