60 saniyede bugün (04 Temmuz 2020)

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden bir kişinin daha ismi belli oldu