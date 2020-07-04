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DÜNYA

Mars'taki Korolev Krateri'nin buzla kaplı görüntüleri yayınlandı

Avrupa Uzay Ajansı, Mars'ta bulunan Korolev Krateri'nin buzla kaplı görüntüsünü yayınladı.

Avrupa Uzay Ajansı, Mars'ta bulunan Korolev Krateri'nin buzla kaplı görüntüsünü yayınladı. Mars'ın en büyük kraterlerinden 82 km genişliğindeki Korolev Krateri, Rus uzay teknolojisinin babası olarak bilinen baş roket mühendisi ve uzay aracı tasarımcısı Sergei Pavlovich Korolev'in (1907-1966) adıyla isimlendirildi. ESA, 2018 yılında kraterin değişik açılardan çekilmiş fotoğraflarını HRSC teknolojisiyle görüntü haline getirdi.

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