4 ay sonra sahnelere dönen Gülben Ergen, cesur yırtmacıyla nefes kesiyor

Mart ayında Türkiye'ye sıçrayan koronavirüs nedeniyle ailesiyle evine kapanan Gülben Ergen, normalleşme sürecinin başlamasıyla sahnelere geri döndü. Enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakan şarkıcıya bir ara meslektaşı Serkan Kaya eşlik etti.

Ergen, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra yenilenmiş repertuvarından şarkılarını Bodrum'da kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. Şıklığı ve enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı kıyafeti ile de beğeni topladı. Dört ay sonra sahnelere geri dönen neşeli ve enerjik tavırlarıyla Gülben Ergen, kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı.