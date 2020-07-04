Alişan'ın hepimizi ağlatan hareketi!

Alişan trafik kazasında yaşadıklarını anlatırken, herkes ekrana kilitlenmişti. İşte tam o sırada gözyaşlarımıza hakim olamadık. Alişan çocuğunun üzerine kapanan yabancı kadına sarılıyor ve defalarca teşekkür ediyordu. Vip Dizayn sahibi Erbakan Malkoç o anı, "İşte Alişan'ın adamlığını gösteren görüntü" diye yorumladı.

Hadi Özışık'ın Perde Arkası programında Alişan'ı aradı. Samimi bir konuşma ve geçmiş olsun dilekleri. Kaza haberini nasıl almıştı Erbakan Malkoç? İşte Erbakan Malkoç'un Perde Arkası programında Alişan'ı aradığı o anlar...

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