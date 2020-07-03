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Erbakan Malkoç'un müthiş hikayesi

Otomotil tasarımında dünya çapında bir üne kavuşan Malkoç başarı hikayesini anlattı...

ABD ve Avrupa'dan ödüllü, ünlü otomobil tasarımcısı Erbakan Malkoç, Elvis Presley’in arabasını hangi ünlü Türk sanatçı için tasarladı?

Orhan Gencebay’dan Nusret’e, Volkan Konak’tan Alişan’a birçok ünlü isme yaptığı otomobil tasarımları ile adından söz ettiren Erbakan Malkoç, neden kendini “tamirci çırak” olarak adlandırıyor? Kimler Çılgın Türk diyor?

Erbakan Malkoç’un, Ardahan’dan Amerika’ya uzanan ibretlik başarı hikayesi... Otomobil mucidi olarak tanınan Erbakan Malkoç, çıraklıktan CEO’luğa uzanan hikayesini anlatıyor. 

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