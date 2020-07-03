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Temel Karamollaoğlu'nun Sivas Madımak'ta rolü neydi?

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Sivas Olayları sırasında Sivas Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Madımak Otelinde insanların diri yandığı bir günde o dönemin Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu bir konuşma yapmıştı. O konuşmadan dolayı hedef tahtasına oturmuştu Saadet Partisi Lideri. Bugün Millet İttifakı içerisinde yer alan kesim tarafından günlerce linç edilmişti. Aynı Temel Karamollaoğlu bugün baştacı ediliyor. Hatta bilge insan olarak lanse ediliyor.

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