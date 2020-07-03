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Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlama anları kamerada

SAKARYA’da havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. İtfaiye ekibi çaresizce patlamaların bitmesini beklerken, olayın ilk anı da bir amatör tarafından kayda alındı.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında bugün öğle saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. 

Ekipler yerden müdahale de zorlanıyor

Fabrikanın içinde 110 ton patlayıcı madde olduğu öğrenildi. Yangının hemen ardından patlamalar bir an olsun susmadı. Fabrikada tonlarca patlayıcı olması ve patlamaların devam etmesi sebebiyle ekipler, yerden müdahale etmekte zorlanıyor. Bölgeye yangın söndürme uçağı sevk edildi. Uçak çalışmalarını sürdürüyor.

Aynı fabrikada 11 yılda 4. Patlama

Öte yandan Başkan Coşkun'a ait Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikasında 11 yılda 4. kez büyük yangın ve patlama meydana geldi. 29 Eylül 2009’da meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı. 17 Ağustos 2009’da ise aynı fabrikada Ramazan topları için patlayıcı üretilen laboratuvar bölümünde patlama meydana geldi. 1 işçi hayatını kaybetti, 33 işçi yaralandı.11 Şubat 2011'deki patlamada ise bir çocuk annesi 33 yaşındaki işçi hayatını kaybetmiş ve 10 işçi de yaralanmıştı. 14 Aralık 2014'te fabrikada meydana gelen patlamada 38 yaşındaki Yılmaz Şapoğlu hayatını kaybetti.

Öte yandan havai fişek fabrikasındaki patlama anları kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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