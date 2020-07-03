Bitlis’te üretilen ana arılar tüm Türkiye’ye satılıyor

Bitlis'te üretilen ana arılar başta bölge illeri olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Bitlis’in bitki ve çiçek çeşitliliğin bol olduğu yüksek kesimlerde üretilen bal, en çok talep edilen gıdalar arasında yer alıyor. Kalitesiyle ünlü Bitlis karakovan balı, 2017 yılında 120 ülkeden 600 yarışmacının katıldığı 45. Apimondia Arıcılık Kongresinde dünya üçüncüsü olmuştu. Bitlisli arıcılardan Caner Güngördü, kurdukları işletmeyle profesyonel anlamda ana arıcılık üretimi yaparak çevre illere sattıklarını söyledi. Caner Güngördü, “30 yıldır arıcılık yapıyoruz. Bitlis ve çevresinde ana arı üretimi yoktu. 3-4 yıldan bu yana ana arı üretimini yapıyoruz. İyi yapan ırkları üretip, isteyen müşterilerimize veriyoruz. Ayrıca ana arının yanında 700 tane kovanımız var. Bununla Bitlis yöresinin doğal, organik balını üretiyoruz. Hem Bitlis dışında yaşayan hemşehrilerimiz hem de başka illerdeki vatandaşlarımızın Bitlis balına ilgileri var. Balımızı dışarıya toptan ya da perakende satabiliyoruz. Yaylamızı görüyorsunuz. Kekik, geven ve zengin florasıyla çok güzeldir. Burada hem ana arı üretimi yapıyor, hem de bal üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.