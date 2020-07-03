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Üsküdarda bir kadın tartıştığı erkeğe herkesin içinde meydan dayağı çekti!

ÜSKÜDAR Sahil’de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanın ortasında tekme tokat kavgaya dönüştü. Kadın sinir krizine girerek erkek arkadaşını tekme tokat dövmesi kameraya yansıdı.

Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanda ortasında birbirine girdiler. Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü.

Vatandaşların meraklı bakışları arasında dakikalarca erkeğe yumruklar atan kadın ile arkadaşı daha sonra el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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