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Esra Dermancıoğlu dans videosuyla herkesi kahkahaya boğdu ıpıslak kalakaldı

En son Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Esra Dermancıoğlu, Instagram'dan dans videosunu paylaştı. Sürpriz sonlu video herkesi kahkahaya boğdu.

Instagram hesabında 407 bin takipçisi olan Esra Dermancıoğlu, sürpriz sonlu yeni dans videosunu "Yaşamak için doğduk" notuyla takipçileriyle paylaştı. Hem kıyafeti hem de figürleri ile oldukça eğlendiği görülen oyuncunun, videonun sonunda ıslandığı anlar izleyenleri kahkahaya boğdu.

Öte yandan, ünlü oyuncu Zerrin Tekindor, Esra Dermancıoğlu'nun videosuna "Hahhahhaahhhaaaaa nefissss" yorumunda bulundu. Dermancıoğlu'nun dans videosu binlerce beğeni aldı.

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